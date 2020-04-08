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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Оренбуржья будут судить за организацию убийства по найму

Текст: Валентина Зотикова
Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области
Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Житель Орска предстанет перед судом по обвинению в организации и приготовлении убийства по найму: следствие по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины завершено. Для изобличения злоумышленника правоохранителям пришлось инсценировать преступление, сообщил Следственный комитет по региону.

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По данным ведомства, преступный умысел об убийстве знакомого созрел у обвиняемого не позднее восьмого февраля текущего года. Мотивом преступления стали длительные неприязненные отношения и семейный конфликт.

- В качестве исполнителя данного преступления мужчина привлек 51-летнего знакомого, пообещав ему вознаграждение, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области. - Однако "исполнитель" сообщил о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов.

Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

19 февраля исполнитель, находясь в городе Орске, сообщил заказчику о совершении убийства мужчины, предоставив в качестве доказательства записи с инсценировкой преступления. При передаче денег организатор был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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