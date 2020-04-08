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08.04.2020 09:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" с волонтерами встретила пассажиров в аэропорту

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
"Ближайший самолет из Москвы завтра в 5 утра, наденьте маску и перчатки", - предупредила член исполнительного комитета Всероссийского студенческого корпуса спасателей, куратор Кемеровского регионального отделения ВСКС Тереза Геворгян. Перчатки дома нашлись, а маску (в аптеках их нет) я сшила из марли.
Волонтеры встречали по три-четыре рейса в день - двести-триста с лишним пассажиров каждый. Фото: Архив Кемеровского регионального отделения ВСКС Волонтеры встречали по три-четыре рейса в день - двести-триста с лишним пассажиров каждый. Фото: Архив Кемеровского регионального отделения ВСКС
Волонтеры встречали по три-четыре рейса в день - двести-триста с лишним пассажиров каждый. Фото: Архив Кемеровского регионального отделения ВСКС

Девушка-таксистка желает на прощанье счастливого полета. Бурчу через восемь слоев марли: "Полета не будет", торопясь к терминалу внутренних авиалиний кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова.

Пока жду волонтеров, сотрудники воздушной гавани, обрабатывая руки антисептиком, обсуждают сокращенный из-за пандемии график работы. Еще в конце марта регион принимал чартеры из Таиланда и Вьетнама, а теперь - в основном лишь рейсы из Москвы и пары-тройки других городов.

Фото: Istock/Arthobbit
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Наконец из медпункта, соседствующего с постоянной экспозицией "Человек и космос", появляются девушки в защитных "скафандрах". Добровольцы Мери Вардосанидзе, Тереза Геворгян, Яна Фурса и Мария Бабанова - выпускницы и студентки Кузбасского технического госуниверситета. Все - аттестованные спасатели, прошедшие подготовку в специальном учебном центре и Агентстве по защите населения и территории Кузбасса. И все - с опытом ликвидации последствий самых разных ЧС - от пожара в "Зимней вишне" до аномального паводка в Иркутской области.

- Наш корпус начал формироваться пять лет назад, а с августа 2019-го "Скала" объединяет волонтеров из разных вузов Кузбасса, - уточняет Тереза, спасатель третьего класса с дипломом горного инженера-шахтостроителя. - Набираем ребят, подготовленных физически, психологически и морально. Способен человек защитить себя, чтобы помогать другим, обучаем его и включаем в работу. В аэропорту мы с 21 марта. Действуем в тесной связке с властями города, области и управлением Роспотребнадзора, которому иначе пришлось бы привлечь гораздо больше своих сотрудников. Так что мы включены в систему, на нас рассчитывают.

Сначала волонтеры встречали по три-четыре рейса в день - двести-триста с лишним пассажиров каждый. Сейчас поток уменьшился, но задачи те же: измерить у всех прибывших температуру, вручить анкеты (для мониторинга перемещения граждан в условиях режима повышенной готовности), а также памятку с правилами поведения при самоизоляции и полезными телефонами. Для чего это, объяснять уже никому не нужно, хотя первое время вопросов хватало. Но агрессии и недовольства со стороны пассажиров не было, наоборот: "Как здорово, что вы есть!"

- Люди ведь прилетают домой, в семью, и у каждого тревога и страх за близких. А значит для каждого важно, что его не оставят наедине с проблемой, что все под контролем, и есть некая гарантия защищенности, - говорят девчата.

…Прибыл рейс из Москвы. Спасатели, вооружившись памятками, анкетами, карандашами, антисептиками и бесконтактным термометром, занимают привычные позиции в зоне прилета. За ними - сотрудница Роспотребнадзора с тепловизором на изготовку, шесть полицейских со служебной собакой и восемь таксистов. Один поделился: "Вчера прилетел борт с туристами из Испании, так их - всего несколько человек - прямо с поля забрали машины "скорой". Тот рейс, к слову, санитарная служба встречала собственными силами - в костюмах химзащиты. Сегодня таксистам, видимо, тоже заработать не удастся: пассажиров из столицы всего 36, включая маленьких детей. Плюс четверо прилетевших рейсом из Казани. При виде такого количества встречающих в униформе, некоторые, зажав в руке памятку, теряются и не сразу вспоминают про багаж.

Фото: iStock
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- Бывает ли страшно нам? Конечно. Но мы строго соблюдаем меры личной безопасности. Ведь иначе придется новых волонтеров привлекать, а это - дополнительный риск. Хотя сейчас в отряде 50 человек, и мы даже можем работать посменно, - продолжает Тереза. А вообще каждая ЧС - очередная проверка на прочность, преодоление барьера. Работа на пожаре - это одно, а в условиях наводнения - совсем другое. Прошлым летом в Иркутской области мы видели перевернутые вверх фундаментами дома на трассе. А рядом с ними - бабушки, которые вложили в свои хозяйства по полвека жизни и в один миг лишились всего, даже фотографий детей и внуков у них не осталось. Но тогда масштаб катастрофы был понятен, мы знали, сколько дворов затоплено, и четко представляли фронт своей деятельности.

В зоне паводка Тереза, Мери и Яна провели почти месяц летних каникул и отпуска. В составе сводной группировки ВСКС (человек 50 из разных регионов, и почти половина из них - кузбассовцы) принимали заявки от местных жителей, формировали гуманитарный груз, развозили его по деревням, просушивали затопленные дома с помощью специального оборудования, оказывали пострадавшим психологическую и информационную помощь.

- Но пандемия - пожалуй, самое тяжелое испытание, - считает Тереза. - Потому что враг невидим. Если угроза есть, нужно понять, в чем она, и быстро решить этот вопрос. Волонтеры здесь способны помочь, как никто. Даже собственным примером. Сегодня мы ехали в аэропорт на такси, как обычно, надев маски и перчатки. Водитель, увидев всех четверых в такой экипировке, усмехнулся: "Я во все это не верю!" Но будь мы без масок, он бы, может, даже и не задумался…

Кстати

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба пассажира прибыли в Кемерово из Москвы. Всего в стационарах региона лечатся пять заболевших. Еще 12 человек с подозрением на инфекцию находятся под наблюдением врачей. Количество находящиеся на карантине, в самоизоляции и приехавших из заграницы, по официальным данным, сократилось с пяти тысяч до 4128 человек. Местные власти приняли решение расширить пункты въездного контроля: теперь они будут не только в аэропортах, но и на вокзалах. А всех приезжих из других регионов, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, переводить в обсервацию, а затем - на двухнедельную самоизоляцию.

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