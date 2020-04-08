Новосибирские ученые начали расшифровку генома коронавируса

В новосибирском Федеральном исследовательском центре Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН начали работу над расшифровкой генома коронавируса. Это поможет проследить его эволюцию. Уже имеющиеся результаты позволяют проводить в специальной лаборатории центра диагностику проб, собираемых в регионе.

- Принцип действия теста основан на полимеразной цепной реакции, то есть его цель состоит в поиске РНК вируса. Все образцы, которые нам привозят на анализ, подвергаются специальной обработке, чтобы мы могли выделить маркер, геном вируса, - рассказал "РГ" заведующий лабораторией моделирования и мониторинга инфекций Кирилл Шаршов. - Вся работа по диагностике коронавируса строится в два основных этапа: подготовка образцов и проведение реакции.

Звучит просто, однако даже прием предоставленных проб занимает немало времени. Материалы поступают в центр в очень сложной "упаковке", которая представляет собой четыре слоя защиты. Вскрыть и обработать каждый - длительный процесс, два человека за четыре часа работы (столько по нормам составляет одна смена) распаковывают приблизительно сотню пробирок. При этом ежедневно проб поступает гораздо больше.

После этого происходит уничтожение вируса - еще один долгий этап. Вирус COVID-19 отнесен ко второй группе патогенности, именно поэтому для работы с ним нужен особый допуск. По словам заведующего лабораторией разработки и испытания фармсредств ФИЦ ФТМ Александра Алексеева, к той же группе относятся, например, ВИЧ или некоторые возбудители гепатита. А вот обычный вирус гриппа или ОРВИ - третья, менее патогенная группа. На полную диагностику уходит около пяти часов

- Любые исследования с генетическим материалом строятся на одних и тех же принципах, но чтобы создать тест-систему именно для этого вида коронавируса, нужно было найти те участки генома, которые уникальны именно для этого организма. Только на их основе можно проводить диагностирование. Плюс потребовалась отработка отдельных тонкостей тестирования, вроде температурного режима и тому подобное.

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, лаборатория ФИЦ ФТМ стала одной из первых в регионе, получивших аккредитацию Роспотребнадзора на выполнение анализов на наличие коронавируса. Уже выполнено несколько сот тестов, а производительность, на которую лаборатория может выйти - 700 образцов в сутки. Вместе с возможностями, которые есть у организаций регионального минздрава, это закрывает потребности по проведению таких тестов.

Вместе с тем, ученые призывают людей не выходить из дома без необходимости и соблюдать хотя бы простейшие меры защиты. Как объяснил Кирилл Шаршов, после попадания в организм вирус начинает активно делиться и выбрасывается в воздух при каждом выдохе зараженного человека. Тем не менее, попадание единичных частиц в организм может не вызвать заболевания, для этого требуется определенная критическая масса. Обычные медицинские маски не самый надежный барьер на пути вируса, но в то же время способны остановить какую-то часть опасного вещества, а значит уже оказывают профилактическое действие. Также как обработка рук антисептиком.