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08.04.2020 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обрушение перекрытий на стройке в Кемерове проверит прокуратура

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Прокурорская проверка началась после обрушения перекрытий производственного объекта в Кемерове.

Фото: СУ СК по Нижегородской области
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ЧП произошло сегодня в Заводском районе областного центра на территории ООО "Химпром". При частичном обрушении перекрытий строящегося здания пострадали три человека. Все травмированные извлечены из-под завалов и доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте сейчас работают спасатели и сотрудники оперативных служб.

- Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при проведении строительных рабо. Ее поручено провести прокуратуре Заводского района Кемерова, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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