Обрушение перекрытий на стройке в Кемерове проверит прокуратура

Прокурорская проверка началась после обрушения перекрытий производственного объекта в Кемерове.

ЧП произошло сегодня в Заводском районе областного центра на территории ООО "Химпром". При частичном обрушении перекрытий строящегося здания пострадали три человека. Все травмированные извлечены из-под завалов и доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте сейчас работают спасатели и сотрудники оперативных служб.

- Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при проведении строительных рабо. Ее поручено провести прокуратуре Заводского района Кемерова, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.