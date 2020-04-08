Новости

В Иркутской области умер второй заболевший коронавирусом 08:50
После выздоровления врач-диетолог дала советы по лечению при COVID-19 08:47
Названы самые угоняемые в Москве марки машин 08:35
Представители ООН ответили на критику президента США о работе ВОЗ 08:24
Врач рассказал, как распознать появление жировой болезни печени 08:15
GAC сертифицировал в России конкурента Toyota Alphard 08:00
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3 07:59
В России 29% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска 07:13
В Канаде стремительно выросло число зараженных коронавирусом 06:57
Грузовой корабль Dragon вернулся на Землю 06:50
В Хабаровском крае скончалась женщина, зараженная коронавирусом 06:45
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:19
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев 05:46
В Якутии подтвержден новый случай коронавируса 05:39
В Нью-Йорке из-за коронавируса урежут расходы на образование и соцуслуги 05:39
В Бурятии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 54 05:32
В Приморье выявлены три новых случая заболевания COVID-19 05:32
Рейс с американцами на борту прибыл из Москвы в Нью-Йорк 05:25
В Сахалинской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19 05:12
На Алтае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на шесть человек 04:46
Основатель Twitter внес пожертвование в фонд борьбы с коронавирусом 04:38
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа 04:37
Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили 04:31
На Сахалине начали выплаты из "кассы взаимопомощи" 03:51
При взрыве газа в Нижегородской области погиб один человек 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 08:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутской области умер второй заболевший коронавирусом

Текст: Алексей Бондарев

Число погибших от коронавирусной инфекции в Иркутской области достигло двух человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На 8 апреля официально подтверждено 17 случаев коронавируса, скончались два человека", - говорится в официальном сообщении властей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Хабаровском крае скончалась женщина, зараженная коронавирусом

Всего в регионе на карантине находится свыше пяти тысяч человек.

"Все должны понимать меру ответственности, если коронавирус выявили у близкого человека или подозревают заболевание. Необходимо максимально точно отследить всю цепочку людей, с которыми общались заразившиеся. Чем полнее информация по каждому случаю, тем ниже риск распространения болезни среди населения", - говорит врио губернатора области Игорь Кобзев.

Напомним, 6 апреля в регионе умер первый пациент с COVID-19. По данным медиков, мужчине было 62 года.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
При взрыве газа в Нижегородской области погиб один человек
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ