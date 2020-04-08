В Иркутской области умер второй заболевший коронавирусом

Число погибших от коронавирусной инфекции в Иркутской области достигло двух человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На 8 апреля официально подтверждено 17 случаев коронавируса, скончались два человека", - говорится в официальном сообщении властей.

Всего в регионе на карантине находится свыше пяти тысяч человек.

"Все должны понимать меру ответственности, если коронавирус выявили у близкого человека или подозревают заболевание. Необходимо максимально точно отследить всю цепочку людей, с которыми общались заразившиеся. Чем полнее информация по каждому случаю, тем ниже риск распространения болезни среди населения", - говорит врио губернатора области Игорь Кобзев.

Напомним, 6 апреля в регионе умер первый пациент с COVID-19. По данным медиков, мужчине было 62 года.