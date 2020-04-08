На Ставрополье скончался первый пациент с коронавирусом

В селе Иноземцево Ставропольского края скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, 53-летняя женщина запустила болезнь и поздно обратилась к врачам.

- Обратилась к врачу, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы. Состояние пациентки было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти её не удалось. Глубокие соболезнования ее родным, - написал Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

Среди родных и друзей женщины, с которыми она контактировала в последние две недели, ни у кого подозрений на коронавирус нет, но за ними продолжат наблюдать медики.

На Ставрополье к 8 апреля коронавирус подтвержден у 39 человек, за последние сутки новых случаев не выявили.

Всего же в СКФО, по последним данным Роспотребнадзора РФ, выявили 157 случаев заболевания COVID-19, 42 из них за минувшие сутки. Больше всего новых больных обнаружили в Ингушетии и Кабардино-Балкарии - 18 и 10 человек соответственно. Шесть человек поучили положительный тест на коронавирус в Северной Осетии и пять в Чечне. Еще три человека заболели в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Как сообщалось ранее, теперь анализы из регионов Северного Кавказа смогут проверять в лаборатории на базе противочумного института в Ставрополе. Вчера она получила статус референт-центра по коронавирусу.