Модернизированные МиГ-31 поднимутся на максимальную высоту в Арктике

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 поднимутся на максимальную высоту - 17 тысяч метров. Военные летчики отработают боевые задачи в нижних слоях стратосферы над Арктикой.

Практические учения уже начались в отдельном смешанном авиаполку Северного флота, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Экипажи истребителей-перехватчиков отработают и совместные действия с бомбардировочной авиацией по уничтожению "противника" на море, на суше и в воздухе.

В учениях задействованы десять самолетов Су-24 и пять МиГ-31, весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиаполка, а также тыловики и связисты. Подниматься в небо летчики будут и днем и ночью.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель тактических ядерных зарядов. МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.