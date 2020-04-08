В Петербурге приостановит работу городская сеть велопроката

Сеть "Велогород", предоставляющая петербуржцам напрокат велосипеды, в текущем году заниматься этой деятельностью не будет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в комитете по развитию транспортной инфраструктуры городского правительства.

Сеть проката велосипедов прикроет свою работу из-за низких показателей 2019 года и отсутствия субсидий из городского бюджета в году текущем.

В минувшем году велопрокат снизил свои результаты по сравнению с прошлыми данными, что отражает стабильно негативную динамику: так в 2017 в Северной столице действовала 96 станция проката велосипедов, в 2018 - 56, а в 2019 уже только 20.

Для горожан цены на прокат велосипедов кажутся достаточно высокими, но субсидий для их снижения городские власти не выделяют. Таким образом сеть становится нерентабельной, а спрос у горожан на прокат велосипедов небольшим.