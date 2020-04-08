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08.04.2020 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Салехарде ввели спецпропуска для въезда в город на период пандемии

Текст: Елена Мационг

С сегодняшнего дня попасть в Салехард можно будет только по специальному пропуску.

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Как отметили в пресс-службе мэрии, проехать разрешается предпринимателям, представителям предприятий и служб, чья деятельность разрешена условиями режима повышенной готовности.

Для граждан строгий пропускной режим был введен ранее. Для заезда в город им необходимо иметь постоянную регистрацию в Салехарде, при этом причина допускается сугубо уважительная. На контрольно-пропускном пункте необходимо предъявить справку от работодателя, которая разрешает передвигаться по городу в период пандемии.

Тем временем

На Ямале сегодня подтвержден 41 случай заражения коронавирусом. При этом губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram сообщил, что находящийся в больнице Надыма мужчина из Пангоды с подтвержденным диагнозом идет на поправку - он больше не нуждается в аппарате ИВЛ, может дышать самостоятельно.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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Полностью согласен с @tepl_tanya, @iam_leisanka, @daria_netishina, @daria_netishina, @nataliya22158, @kalininaolga3675, @samarbaev_a – про надымских врачей должен быть отдельный пост. ⠀ Только что из Надыма нам пришли очень хорошие новости – один из первых пациентов из посёлка Пангоды, благодаря нашим медикам, больше не нуждается в аппарате ИВЛ, дышит сам и активно идёт на поправку. Очень рад за него и его семью. ⠀ Надымская больница приняла первых ямальских пациентов с подозрением на вирус: полностью мобилизовались буквально за 2 часа. Сейчас за здоровье 21 ямальца, у которых диагностирована эта инфекция, под руководством главного врача Натальи Калиберды и заведующего отделением Александра Александровского, там борются 14 высококлассных врачей, им помогают 36 медсёстер и 5 человек младшего медицинского персонала. Тех, кто посещает ямальцев на карантине и берёт анализы, - намного больше. ⠀ Глубоко благодарен каждому из вас. Точно знаю, те люди, которых вы спасли, вас никогда не забудут. Вами гордится весь наш большой Ямал! #спасибоврачам #оставайтесьдома #стопкоронавирус89 #Ямал

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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