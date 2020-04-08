В Салехарде ввели спецпропуска для въезда в город на период пандемии

С сегодняшнего дня попасть в Салехард можно будет только по специальному пропуску.

Как отметили в пресс-службе мэрии, проехать разрешается предпринимателям, представителям предприятий и служб, чья деятельность разрешена условиями режима повышенной готовности.

Для граждан строгий пропускной режим был введен ранее. Для заезда в город им необходимо иметь постоянную регистрацию в Салехарде, при этом причина допускается сугубо уважительная. На контрольно-пропускном пункте необходимо предъявить справку от работодателя, которая разрешает передвигаться по городу в период пандемии.

Тем временем

На Ямале сегодня подтвержден 41 случай заражения коронавирусом. При этом губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram сообщил, что находящийся в больнице Надыма мужчина из Пангоды с подтвержденным диагнозом идет на поправку - он больше не нуждается в аппарате ИВЛ, может дышать самостоятельно.

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