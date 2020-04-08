Распоряжение правительства Республики Алтай от 8 апреля 2020 года № 202-р "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Алтай"

В целях обеспечения устойчивого развития экономики Республики Алтай в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Алтай (далее - План мероприятий).

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай В.Б. Махалова.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин







