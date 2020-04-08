Роспотребнадзор: В РФ 7 497 инфицированных COVID-19, около 180 тыс. под наблюдением

По сообщению Роспотребнадзора, в России по состоянию на 7 апреля было зафиксировано 7 497 случаев заражения коронавирусом.

Около 180 тыс. граждан находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией, 494 человека выздоровели. За минувшие сутки было проведено более 910 тыс. тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Умерших от инфекции в целом по стране - 58 человек.

Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву - 5 181 человек.