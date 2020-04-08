Распоряжение губернатора Свердловской области от 7 апреля 2020 года № 71-РГ "Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1. Утвердить План первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев
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