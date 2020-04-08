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8 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Тверской области от 7 апреля 2020 года № 30-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" (далее - Постановление) изменения, дополнив его пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, находящимся на территории Тверской области, до отмены данного решения в установленном порядке не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тверской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, выноса отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также следования к месту проживания (пребывания) в другой субъект Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



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