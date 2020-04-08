Ученые из Манчестера создали шарф для защиты от коронавируса

Ученые Манчестерского института технологий создали необычный шарф, способный заменить медицинские маски.

По словам исследователей, в отличие от обычных масок его можно использовать многократно и носить в течение нескольких часов, а также стирать. Он не причиняет вреда человеческому организму после контакта с микробами, сообщает Daily Mail.

Как отметила профессор Сабина Флитч, которая работала над созданием шарфа, его эффективность заключается в специальном химическом покрытии, которое заставляет вирус прилипать к ней, где он "дезактивируется".

Повязка покрыта соединениями, похожими на те, которые находятся в верхних дыхательных путях человека и помогают организму бороться с инфекциями.

Шарф-ловушка для микробов надевается через голову. Он был специально разработан так, чтобы не скользить по лицу. Его изобретатели утверждают, что специальное покрытие обеспечивает "96-процентную защиту от воздушных вирусов".

Как рассказал биолог Алан Грин, этот шарф защищает людей, носящих его, от вдыхания чего-либо, и предотвращает распространение капель от зараженного человека. Попадая на обычные медицинские маски, вирус все еще живет на поверхности, поэтому, когда пользователь снимает ее, руки загрязняются. "Это одна из самых больших проблем с масками - они не останавливают передачу COVID-19", - подчеркнул ученый. О том, что медицинские маски не являются панацеей от вируса, ранее говорили многие ученые. Они эффективны в том случае, если их носит зараженный человек, препятствуя "выходу вируса" наружу.