Указ губернатора Ульяновской области от 7 апреля 2020 года № 44 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

абзац второй подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

подпункт 3.4.3 подпункта 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением организаций, оказывающих услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или оказывающих услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







