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Рубрика: Спорт

Умерла 32-летняя чемпионка России по плаванию

Текст: Максим Домчев

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла на 33-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила Всероссийская федерация плавания.

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"Шестого апреля 2020 года после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни Ксения Сергеевна Верещагина", - говорится в сообщении.

Первых громких успехов Верещагина добилась на Международных спортивных юношеских играх стран СНГ, Балтии и регионов России, где сумела завоевать три золотых медали в плавании брассом. После этого она трижды завоевывала серебро чемпионатов России на дистанции 200 метров. В 2006 году сумела выиграть золото.

Верещагина принимала участие в Олимпиадах 2004 и 2008 годов, после чего больше не выступала на крупных стартах. Известно, что она на протяжении десяти лет спортсменка страдала от серьезного заболевания.

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