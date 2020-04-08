В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции

Уже в середине следующей недели будет понятно, какой эффект дал режим самоизоляции. О такой точке зрения, прозвучавшей вчера на совещании президента с экспертами, с которой согласились участники, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.

Участники согласились, что эффект от режима ограничения социальных контактов будет понятен во второй половине следующей недели, рассказал Песков. "Мы имеем возможность исходить из опыта других стран: и Европы, и Азии, и США, и, уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верное решение", - добавил он.

Но говорить о том, что в конце следующей недели будет принято решение по продлению или сокращению режима нерабочих дней, преждевременно и опрометчиво, заключил представитель Кремля.