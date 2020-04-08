Новости

Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани предъявлено обвинение за убийство пяти человек 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора 17:49
Пожарной лестнице исполнилось 254 года 17:47
Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ 17:39
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции 17:36
На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса 17:21
ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19 17:19
Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года 17:19
Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя 17:18
Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы 17:06
Провалившуюся в России автомобильную марку бросили на произвол судьбы 17:00
Ярославцам предложили спортивные онлайн-тренировки 16:57
Жителя Оренбуржья будут судить за организацию убийства по найму 16:56
В Лондоне пассажирам запретят заходить в автобус через переднюю дверь 16:55
Путин: Россия проходила через серьезные испытания, победит и коронавирус 16:52
В Германии вновь стало популярно автокино 16:48
Сыктывкарцев попросили мыть руки "как сумасшедшие" 16:48
Путин поручил отработать механизм автоматического продления документов 16:43
Как получить рецептурные лекарства в условиях самоизоляции 16:38
Отвыкнет ли зритель от живого театра? 16:34
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически 16:33
В Чехии к тушению пожара привлекли снайперов 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 17:36
Рубрика: Власть

В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции

Текст: Кира Латухина

Уже в середине следующей недели будет понятно, какой эффект дал режим самоизоляции. О такой точке зрения, прозвучавшей вчера на совещании президента с экспертами, с которой согласились участники, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин попросил граждан выдержать режим самоизоляции

Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.

Участники согласились, что эффект от режима ограничения социальных контактов будет понятен во второй половине следующей недели, рассказал Песков. "Мы имеем возможность исходить из опыта других стран: и Европы, и Азии, и США, и, уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верное решение", - добавил он.

Но говорить о том, что в конце следующей недели будет принято решение по продлению или сокращению режима нерабочих дней, преждевременно и опрометчиво, заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Подготовлен законопроект о выплатах на время пандемии
Кремль не счел сокращение добычи нефти в США помощью в стабилизации рынка
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса