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08.04.2020 11:00
Рубрика: В мире

В Марокко ношение масок на улице стало обязательным

Текст: Юрий Когалов

Власти Марокко обязали всех, кто выходит на улицу, носить маски. Нарушителю грозит тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев или штраф в размере от 300 до 1300 дирхамов. Впрочем, покидать дом по-прежнему можно только ради покупки продуктов питания, лекарств или обращения к врачу.

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Как отмечается в совместном сообщении министерства внутренних дел и минздрава, новое правило вступило в силу с 7 апреля и касается всех, кто имеет право покидать пределы своего дома. В настоящее время это может делать только один член семьи, которому официальным лицом выдается справка-разрешение, этот документ может потребовать любой представитель полиции, которая патрулирует улицы.

Чтобы сделать маски доступными для всех, правительство Марокко установило максимальную цену на них, стоимость этого защитного средства не может превышать 80 марокканских сантимов (7 евроцентов или 5 рублей 76 копеек по сегодняшнему курсу). Производство масок запущено на многих предприятиях (по словам представителя министерства промышленности, страна будет производить до 6 миллионов масок в день), а продаются они не только в аптеках, но и в небольших магазинах.

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Согласно последним данным, в Марокко зарегистрировано 1184 случая инфицирования коронавирусом, 90 человек скончались от осложнений, 93 выздоровели. В стране с 20 марта действуют ограничения на передвижение. 8600 человек были арестованы на нарушение новых правил.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, король Мохаммед VI помиловал в конце прошлой недели 5654 заключенных. В этот список отбирались люди с учетом их возраста, состояния здоровья, поведения и длительности заключения.

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