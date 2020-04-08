Эта марка, включающая женскую и мужскую линии, существует более 7 лет, а в России ее представляет компания "Кашемир и шелк". Атмосфера бутика понравится любителям неторопливого и вдумчивого шопинга. В то же время вещи от Ereda можно приобрести и на сайте cashmere.ru.
Это одежда для современных людей, которые работают, путешествуют и выбирают удобство и красоту, не жертвуя ни первым, ни вторым. Ereda выпускает модели в широком диапазоне размеров (от 38 до 54). Она сотрудничает с итальянским производством Block Industrie, гарантируя высочайшее качество продукции.
В женской коллекции весна-лето 2020 используются джерси, шелк, хлопок и шелковая органза. Предлагаются серебристые костюмы, пиджаки и комбинезоны с асимметричными завязками, шелковые плащи, платья и флагманская линейка Travel Casual.