В марте в "Смоленском пассаже" открылся первый в России бутик итальянского бренда Ereda.

В марте открылся первый бутик итальянского бренда Ereda в России.

Эта марка, включающая женскую и мужскую линии, существует более 7 лет, а в России ее представляет компания "Кашемир и шелк". Атмосфера бутика понравится любителям неторопливого и вдумчивого шопинга. В то же время вещи от Ereda можно приобрести и на сайте cashmere.ru.

Итальянская марка Ereda.

Это одежда для современных людей, которые работают, путешествуют и выбирают удобство и красоту, не жертвуя ни первым, ни вторым. Ereda выпускает модели в широком диапазоне размеров (от 38 до 54). Она сотрудничает с итальянским производством Block Industrie, гарантируя высочайшее качество продукции.

Палитра Ereda - от спокойных серебристо-серых цветов до вибрирующих ярких оттенков ржавчины, глубокого синего и теплого желтого.

В женской коллекции весна-лето 2020 используются джерси, шелк, хлопок и шелковая органза. Предлагаются серебристые костюмы, пиджаки и комбинезоны с асимметричными завязками, шелковые плащи, платья и флагманская линейка Travel Casual.