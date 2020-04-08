Указ главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2020 года № 1102 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова "и аптек" заменить словами ", аптек и салонов сотовой связи";

2) в пункте 4:

в абзаце втором слова "рекомендовать гражданам, проживающим" заменить словами "обязать граждан, проживающих";

в абзаце третьем слова "рекомендовать гражданам" заменить словами "обязать граждан".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







