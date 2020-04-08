Указ главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2020 года № 1102 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 3 слова "и аптек" заменить словами ", аптек и салонов сотовой связи";
2) в пункте 4:
в абзаце втором слова "рекомендовать гражданам, проживающим" заменить словами "обязать граждан, проживающих";
в абзаце третьем слова "рекомендовать гражданам" заменить словами "обязать граждан".
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев
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