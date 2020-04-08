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08.04.2020 20:10
Рубрика: Общество

Парное выступление

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 77(8131)
Есть вещи, обладающие, на первый взгляд, неброским обаянием, но к которым люди привязываются всерьез и надолго. Их можно охарактеризовать словом "интеллигентные", и это не синоним скромности. Просто они, что называется, не кричащие.
Zenith Elite Moonphase, розовое золото, автоподзавод, указатель фаз Луны, диаметр 36 мм. Zenith Elite Moonphase, розовое золото, автоподзавод, указатель фаз Луны, диаметр 36 мм.
Zenith Elite Moonphase, розовое золото, автоподзавод, указатель фаз Луны, диаметр 36 мм.

Например, марку Zenith с ее безупречной механикой на протяжении многих лет называли "часами врачей, учителей и адвокатов". И сегодня бренду удалось сохранить верность своей аудитории - успешному среднему классу, несмотря на смену эпох.

Не отдавая предпочтения мужчинам или женщинам, мануфактура Zenith решила сделать подарок всем своим поклонникам сразу, выпустив элегантные "парные" часы Elite Moonphase с указателем фаз Луны - "для него и для нее". Это модель для тех, кто ценит красоту времени вне времени и для тех, кто готов делить значимые моменты жизни с любимым человеком.

Zenith Elite Moonphase предлагается в мужской версии диаметром 40,5 мм и в женской диаметром 36 мм, украшенной бриллиантовым безелем. Пропорции моделей тщательно продуманы и выверены, размеры универсальны.

На белом циферблате - гильоше в виде расходящихся солнечных лучей. Диск "лунника" в нижней половине выполнен в темно-синем цвете ночного неба, на котором отображаются звезды и фазы Луны. Малая секундная стрелка на "9 часах" напоминает о мимолетной природе времени и о том, что нужно ценить каждое мгновение с теми, кто нам дороже всего на свете.

Легендарные механизмы

Уже вскоре после основания в 1865 году швейцарская мануфактура Zenith прославилась точностью своих часовых механизмов: 2333 победы на хронометрических конкурсах за полтора века - это абсолютный мировой рекорд.
Zenith: новая коллекция часов под девизом "Время достичь своей звезды"

В XX веке самым успешным механизмом марки стал El Primero: первый серийный автоматический хронограф, обеспечивавший замеры с точностью до 1/10 секунды, был выпущен в 1969 году и на протяжении 50 лет оставался непревзойденным в своем роде. Новый век открыл новые перспективы в искусстве измерения времени: в линии Defy появился калибр El Primero 21 с точностью до 1/100 секунды и революционная модель Defy Lab с осциллятором постоянный колебаний, поддерживающим точность хода неизменной до расхода 95% его запаса.

Наряду с этим простой, казалось бы, калибр Elite тем не менее остается ключевым в линейке собственных мануфактурных механизмов Zenith: являясь прекрасной основой для элегантных тонких часов, а также для знаменитых "пилотских" моделей, он сочетает отличные технические характеристики и привлекательную цену.

В общей сложности Zenith представил четыре модели Elite Moonphase: две женских и две мужских. Они отличаются цветом циферблата (серебристо-белый или графитово-серый) и цветом крокодилового ремешка, практично посаженного на подкладку из каучука, - в женской версии это серо-голубой и темно-серый, в мужской - темно-серый и темно-синий, соответствующий оттенку указателя фаз Луны.

Elite - один из ключевых в линейке собственных мануфактурных механизмов Zenith, это прекрасная основа для элегантных тонких часов

Эта модель, в которой полностью переосмыслен дизайн корпуса и циферблата, задает новый тон элегантности. Ее работу обеспечивает мануфактурный калибр Elite 692 с автоподзаводом - ультраплоский механизм с указателем фазы Луны. Запас его хода - 48 часов.

Вместе с Elite Moonphase мануфактура Zenith представила и другой "парный" вариант с более простым механизмом - Elite Classic. Здесь тоже по две женских и мужских модели, они выполнены в тех же размерах (40,5 и 36 мм) и схожем дизайне с расходящимися солнечными лучами на циферблате. Однако на отметке около "6 часов" находится не указатель фаз Луны, а окошко даты. Циферблаты выполнены в серебристо-белом и насыщенно-синем цветах, ремешки тоже разных оттенков, причем одна из дамских моделей снабжена трендовым и эффектным ремешком ярко-красного цвета.

Работу Elite Classic обеспечивает автоматический калибр Elite 670 с балансовой частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода тоже около 50 часов.

Кстати, среди "парных" моделей этого года есть специальная серия Zenith Elite Moonphase Romeo y Julieta - она посвящена не только знаменитому творению Шекспира, но прежде всего одноименной марке кубинских сигар, которые предпочитал сэр Уинстон Черчилль. В честь 145-летия этой марки серия была лимитирована 145 парами мужских и женских часов в одной подарочной упаковке. Индикатор лунных фаз был видоизменен и представлен в виде двух серебристых дисков, на которых выгравированы лица влюбленных. Двое влюбленных в ночном небе Elite Moonphase Romeo y Julieta edition - в вечной попытке догнать друг друга.

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