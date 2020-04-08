Есть вещи, обладающие, на первый взгляд, неброским обаянием, но к которым люди привязываются всерьез и надолго. Их можно охарактеризовать словом "интеллигентные", и это не синоним скромности. Просто они, что называется, не кричащие.

Например, марку Zenith с ее безупречной механикой на протяжении многих лет называли "часами врачей, учителей и адвокатов". И сегодня бренду удалось сохранить верность своей аудитории - успешному среднему классу, несмотря на смену эпох.

Не отдавая предпочтения мужчинам или женщинам, мануфактура Zenith решила сделать подарок всем своим поклонникам сразу, выпустив элегантные "парные" часы Elite Moonphase с указателем фаз Луны - "для него и для нее". Это модель для тех, кто ценит красоту времени вне времени и для тех, кто готов делить значимые моменты жизни с любимым человеком.

Zenith Elite Moonphase предлагается в мужской версии диаметром 40,5 мм и в женской диаметром 36 мм, украшенной бриллиантовым безелем. Пропорции моделей тщательно продуманы и выверены, размеры универсальны.

На белом циферблате - гильоше в виде расходящихся солнечных лучей. Диск "лунника" в нижней половине выполнен в темно-синем цвете ночного неба, на котором отображаются звезды и фазы Луны. Малая секундная стрелка на "9 часах" напоминает о мимолетной природе времени и о том, что нужно ценить каждое мгновение с теми, кто нам дороже всего на свете.

Легендарные механизмы

Уже вскоре после основания в 1865 году швейцарская мануфактура Zenith прославилась точностью своих часовых механизмов: 2333 победы на хронометрических конкурсах за полтора века - это абсолютный мировой рекорд.

В XX веке самым успешным механизмом марки стал El Primero: первый серийный автоматический хронограф, обеспечивавший замеры с точностью до 1/10 секунды, был выпущен в 1969 году и на протяжении 50 лет оставался непревзойденным в своем роде. Новый век открыл новые перспективы в искусстве измерения времени: в линии Defy появился калибр El Primero 21 с точностью до 1/100 секунды и революционная модель Defy Lab с осциллятором постоянный колебаний, поддерживающим точность хода неизменной до расхода 95% его запаса.

Наряду с этим простой, казалось бы, калибр Elite тем не менее остается ключевым в линейке собственных мануфактурных механизмов Zenith: являясь прекрасной основой для элегантных тонких часов, а также для знаменитых "пилотских" моделей, он сочетает отличные технические характеристики и привлекательную цену.

В общей сложности Zenith представил четыре модели Elite Moonphase: две женских и две мужских. Они отличаются цветом циферблата (серебристо-белый или графитово-серый) и цветом крокодилового ремешка, практично посаженного на подкладку из каучука, - в женской версии это серо-голубой и темно-серый, в мужской - темно-серый и темно-синий, соответствующий оттенку указателя фаз Луны.

Elite - один из ключевых в линейке собственных мануфактурных механизмов Zenith, это прекрасная основа для элегантных тонких часов

Эта модель, в которой полностью переосмыслен дизайн корпуса и циферблата, задает новый тон элегантности. Ее работу обеспечивает мануфактурный калибр Elite 692 с автоподзаводом - ультраплоский механизм с указателем фазы Луны. Запас его хода - 48 часов.

Вместе с Elite Moonphase мануфактура Zenith представила и другой "парный" вариант с более простым механизмом - Elite Classic. Здесь тоже по две женских и мужских модели, они выполнены в тех же размерах (40,5 и 36 мм) и схожем дизайне с расходящимися солнечными лучами на циферблате. Однако на отметке около "6 часов" находится не указатель фаз Луны, а окошко даты. Циферблаты выполнены в серебристо-белом и насыщенно-синем цветах, ремешки тоже разных оттенков, причем одна из дамских моделей снабжена трендовым и эффектным ремешком ярко-красного цвета.

Работу Elite Classic обеспечивает автоматический калибр Elite 670 с балансовой частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода тоже около 50 часов.

Кстати, среди "парных" моделей этого года есть специальная серия Zenith Elite Moonphase Romeo y Julieta - она посвящена не только знаменитому творению Шекспира, но прежде всего одноименной марке кубинских сигар, которые предпочитал сэр Уинстон Черчилль. В честь 145-летия этой марки серия была лимитирована 145 парами мужских и женских часов в одной подарочной упаковке. Индикатор лунных фаз был видоизменен и представлен в виде двух серебристых дисков, на которых выгравированы лица влюбленных. Двое влюбленных в ночном небе Elite Moonphase Romeo y Julieta edition - в вечной попытке догнать друг друга.