25-летняя рэп-исполнительница Чинна Роджерс умерла от передозировки

Американская рэперша из Филадельфии Чинна Роджерс (Chynna) умерла в возрасте 25 лет - предположительно, от злоупотребления запрещенными препаратами. Об этом пишет The Sun.

Смерть Чинны, чей порок не был секретом, подтвержден ее представителями.

Рэперша скончалась ровно через четыре месяца после того, как состоялся релиз ее пластинки in case i die first ("На тот случай, если я умру первой").

Чинна начала работать в индустрии развлечений с четырнадцати лет, первоначально как модель. Когда девушке было пятнадцать, она познакомилась с продюсером A$AP Yams, Стивеном Родригесом (проект A$AP Mob), который стал ее наставником на музыкальной стезе.

В 2013-м начали выходить синглы Роджерс, один из которых, Selfie, стал хитом. Дебютный альбом - в 2016-м.

Отметим, что сам A$AP Yams умер от передозировки в январе 2015-го в возрасте 26 лет.