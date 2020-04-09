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09.04.2020 15:08
Рубрика: Культура

Академик Кибовский открыл культурный канал на YouTube

Текст: Наталья Лебедева

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы и академик Российской академии художеств, запустил на YouTube новый познавательный канал "Академик Кибовский".

"Сегодня перед учреждениями культуры стоит важная задача не только не потерять своего зрителя и посетителя, но наоборот - приобрести нового. В режиме онлайн они предлагают сотни трансляций, выставок и мастер-классов. С одной стороны, это творческая поддержка постоянной аудитории, а с другой - хорошая возможность привлечь новую", - отметил он.

Фото: Телеканал "Пятница!"
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На своем канале академик Кибовский, который тоже решил внести свою творческую лепту в общее дело, будет рассказывать о самых ярких героях монографии о русских портретах "500 неизвестных". В прошлом году этот многолетний научный и художественный труд стал победителем Национального конкурса "Книга года - 2019" и попал в Книгу рекордов России как "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".

Видеосюжеты помогли подготовить специалисты Музея-панорамы "Бородинская битва", куда Александр Кибовский приглашает после снятия всех ограничений.

Знакомство с уникальными экспонатами автор предлагает начать с единственного сохранившегося подлинного прижизненного портрета одного из главных руководителей движения декабристов Павла Ивановича Пестеля.

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