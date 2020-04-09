В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID2019) на территории Республики Бурятия, в соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:

1. Внести изменение в Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный указом Главы Республики Бурятия от 05.04.2020 № 56, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет специальных программ, Комитет территориального развития, Комитет государственной охраны объектов культурного наследия, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив);

Министерство финансов Республики Бурятия;

Министерство экономики Республики Бурятия;

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия;

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;

Министерство здравоохранения Республики Бурятия;

Министерство культуры Республики Бурятия;

Министерство образования и науки Республики Бурятия;

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия;

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;

Министерство туризма Республики Бурятия;

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия;

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования;

Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора;

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Республиканское агентство лесного хозяйства;

Управление ветеринарии Республики Бурятия;

Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия;

Управление записи актов гражданского состояния Республики Бурятия;

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







