В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID2019) на территории Республики Бурятия, в соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:
1. Внести изменение в Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный указом Главы Республики Бурятия от 05.04.2020 № 56, изложив пункт 1 в следующей редакции:
"1. Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет специальных программ, Комитет территориального развития, Комитет государственной охраны объектов культурного наследия, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив);
Министерство финансов Республики Бурятия;
Министерство экономики Республики Бурятия;
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;
Министерство здравоохранения Республики Бурятия;
Министерство культуры Республики Бурятия;
Министерство образования и науки Республики Бурятия;
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;
Министерство туризма Республики Бурятия;
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия;
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования;
Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора;
Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Республиканское агентство лесного хозяйства;
Управление ветеринарии Республики Бурятия;
Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия;
Управление записи актов гражданского состояния Республики Бурятия;
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия.".
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2020 года.
Глава Республики Бурятия А.Цыденов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией