В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса

Бразильские палеонтологи описали ранее неизвестный вид рептилий, царивших на Земле после всеобщего вымирания видов и ставших одними из самых эволюционно успешных существ триасового периода.

Исследование опубликовано в журнале открытого доступа PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда Тиане Де-Оливьеры из Федерального университета Санта-Мария описала новый вид триасовых рептилий.

Окаменелость была обнаружена на юге Бразилии в местечке под названием Санга-ду-Кабрал. Она застыла в породах раннего триасового периода. По этому образцу художнику удалось восстановить внешний облик рептилии.

Новый вид получил название Elessaurus gondwanoccidens - в честь персонажа трилогии "Властелин колец". Элессар - это эльфийское имя, под которым был коронован Арагорн. Анализ скелета показал, что эта рептилия была близким родственником таинственной группы под названием танистрофеиды (tanystropheid).

Около 250 миллионов лет назад произошло массовое вымирание видов. После этого доминировать в глобальных экосистемах по всей планете стали рептилии. Среди самых ранних групп, появившихся после этого вымирания, были танистрофеиды. Эти существа обладали длинной шеей.

Их образ жизни все еще остается загадкой для ученых. Но достоверно известно, что эта группа была очень эволюционно успешной в триасовом периоде. Ее эволюция на начальной стадии плохо изучена, поскольку останки раннего триаса встречаются крайне редко. В этом отношении новый вид может значительно помочь ученым.

Большинство окаменелостей танистрофеидов было найдено в средних и поздних триасовых породах Европы, Азии и Северной Америки. Нередко их находят в морских отложениях. Присутствие Elessaurus в континентальных отложениях раннего триаса Южной Америки предполагает, что эта группа могла появиться именно на южных континентах. Возможно даже, что предки этих существ жили на суше до того, как более поздние виды приспособились к жизни в воде.