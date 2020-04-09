Распоряжение правительства Чеченской Республики от 9 апреля 2020 года № 173-р "О приеме автомобилей скорой медицинской помощи"

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 833-р "О выделении в 2020 году Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление закупки автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции":

1. Определить Министерство здравоохранения Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по организации приема автомобилей скорой медицинской помощи, приобретаемых за счет средств федерального бюджета для нужд субъектов Российской Федерации.

2. Определить государственное бюджетное учреждение "Республиканская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чеченской Республики уполномоченным получателем автомобилей скорой медицинской помощи, приобретаемых за счет средств федерального бюджета для нужд субъектов Российской Федерации (далее - Уполномоченный получатель), наделив его правом подписи государственных контрактов на поставку автомобилей скорой медицинской помощи и на оказание услуг по их доставке, а также дополнительных соглашений, актов приема-передачи, товарных накладных и иных документов по исполнению государственного контракта.

3. Уполномоченному получателю:

а) заключить в установленном порядке государственный контракт на поставку автомобилей скорой медицинской помощи и на оказание услуг по их доставке в Чеченскую Республику;

б) осуществить приемку автомобилей скорой медицинской помощи

в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель М.М.Хучиев







