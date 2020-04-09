Новости

Аналитики ожидают рост расходов на искусственный интеллект 21:42
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен 21:27
Более 100 врачей в Италии скончались от коронавируса 21:25
В Италии продлят карантин еще на две недели 21:03
ЦБ разрешил зачислять деньги на счета россиян за рубежом по номеру карты 20:56
Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи 20:56
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа 20:25
У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз 20:24
Жительница Воронежа заперлась в палате с отцом, больным COVID-19 20:22
Мишустин потребовал наладить работу по возвращению граждан из-за рубежа 20:15
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Чеченской Республики от 9 апреля 2020 года № 173-р "О приеме автомобилей скорой медицинской помощи"

Дата подписания 9 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.
Вступает в силу 9 апреля 2020 г.

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 833-р "О выделении в 2020 году Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление закупки автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции":

1. Определить Министерство здравоохранения Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по организации приема автомобилей скорой медицинской помощи, приобретаемых за счет средств федерального бюджета для нужд субъектов Российской Федерации.

2. Определить государственное бюджетное учреждение "Республиканская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чеченской Республики уполномоченным получателем автомобилей скорой медицинской помощи, приобретаемых за счет средств федерального бюджета для нужд субъектов Российской Федерации (далее - Уполномоченный получатель), наделив его правом подписи государственных контрактов на поставку автомобилей скорой медицинской помощи и на оказание услуг по их доставке, а также дополнительных соглашений, актов приема-передачи, товарных накладных и иных документов по исполнению государственного контракта.

3. Уполномоченному получателю:

а) заключить в установленном порядке государственный контракт на поставку автомобилей скорой медицинской помощи и на оказание услуг по их доставке в Чеченскую Республику;

б) осуществить приемку автомобилей скорой медицинской помощи

в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель М.М.Хучиев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией