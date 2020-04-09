Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 89 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Еврейской автономной области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области"

В целях исполнения пункта 1.5 протокола совещания в режиме видеоконференции у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова от 31 марта 2020 года № АБ-П13-45пркв постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Еврейской автономной области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области, УФНС России по Еврейской автономной области, организациям, ответственным за реализацию Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить реализацию мероприятий.

3. Органам исполнительной власти области, формируемым правительством Еврейской автономной области, ежемесячно в срок до 5 числа представлять информацию по реализации соответствующих мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в управление экономики правительства Еврейской автономной области.

4. Управлению экономики правительства Еврейской автономной области ежемесячно в срок до 15 числа представлять сводную информацию по реализации Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, губернатору Еврейской автономной области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн







