Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 90 "Об утверждении Перечня отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением на территории области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на территории Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн
Утвержден Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 90
Перечень отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на территории Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)*
1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А).
2. Автоперевозки (49.39.12; 49.41; 50.30.1; 50.40.1; 52.10; 52.21.2; 52.22.2).
3. Культура, организация досуга и развлечений (90).
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4).
5. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79).
6. Гостиничный бизнес (55).
7. Общественное питание (56).
8. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (85.41, 88.91),
9. Деятельность по организации конференций и выставок (82.3).
10. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских, бань и салонов красоты) (95,96.01,96.04, 96.02).
11. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19).
12. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (47.4).
13. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5).
14. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (47.6).
15. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением 47.73 (Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.7).
16. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (47.8).
17. Строительство (41-43).
18. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35).
19. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36-39).
20. Деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4).
21. Землеустройство (71.12.46).
* Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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