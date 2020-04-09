Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 90 "Об утверждении Перечня отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением на территории области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

Турция ограничила экспорт лимонов на мировой рынок 12:33
Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов 12:31
Продюсер Лу Рида Хэл Уиллнер умер от коронавируса 12:29
В Дагестане женщина с положительным тестом на COVID-19 родила двойню 12:28
В Ростове на подрядчика завели дело за "липовый" отчет на 29 миллионов 12:20
Джоан Роулинг с благодарностью вспомнила Алана Рикмана 12:19
В Эжвинской больнице Коми попали в реанимацию 8 пациентов с COVID-19 12:18
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы 12:13
В тюрьме в США из-за вспышки COVID-19 взбунтовались заключенные 12:12
Красноярец завез в Туву коронавирусную инфекцию 12:12
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей 12:07
В Петербурге возбудили дело за фейк о COVID-19 12:05
От коронавируса умер актер фильмов Копполы и Тарантино Аллен Гарфилд 12:04
Видео: водитель Honda не справился с управлением и вылетел на крышу дома 12:00
Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах с информацией о коронавирусе 11:54
Фото: Игорь Николаев заявил, что выздоровел 11:48
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году 11:42
Нацпарк "Бикин" из-за коронавируса прекратил принимать туристов 11:38
Всех прибывающих в Крым отправят на самоизоляцию 11:37
Открылся сервис для бизнеса в условиях COVID-19 11:36
В онлайн-программах ВДНХ приняли участие более полутора миллиона человек 11:34
Половина заболевших коронавирусной инфекцией в Москве - моложе 45 лет 11:30
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти 11:27
Кабмин поддержал предложения "ЕР" по расширению кредитных каникул 11:25
Рестайлинговый Toyota Fortuner засняли без камуфляжа 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 90 "Об утверждении Перечня отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением на территории области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.
Вступает в силу 8 апреля 2020 г.

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на территории Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн


Утвержден Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 года № 90

Перечень отраслей экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на территории Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)*

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А).

2. Автоперевозки (49.39.12; 49.41; 50.30.1; 50.40.1; 52.10; 52.21.2; 52.22.2).

3. Культура, организация досуга и развлечений (90).

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4).

5. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79).

6. Гостиничный бизнес (55).

7. Общественное питание (56).

8. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (85.41, 88.91),

9. Деятельность по организации конференций и выставок (82.3).

10. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских, бань и салонов красоты) (95,96.01,96.04, 96.02).

11. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19).

12. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (47.4).

13. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5).

14. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (47.6).

15. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением 47.73 (Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.7).

16. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (47.8).

17. Строительство (41-43).

18. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35).

19. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36-39).

20. Деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4).

21. Землеустройство (71.12.46).

* Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией