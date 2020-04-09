Приказ Федеральной таможенной службы от 04.03.2020 г. № 236 "О признании утратившим силу приказа ФТС России от 27 мая 2011 г. № 1072 "Об утверждении Порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на переработку товаров вне таможенной территории, а также порядка отзыва и аннулирования разрешения на переработку товаров вне таможенной территории"

Зарегистрирован 07.04.2020 г. № 58001

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.04.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации об утверждении порядка выдачи разрешения на переработку товаров вне таможенной территории, отзыва, аннулирования, восстановления разрешения наи переработку товаров вне таможенной территории, формы заявления на переработку товаров вне таможенной территории и порядка его заполнения, формы разрешения на переработку товаров вне таможенной территории и порядка ее заполнения. Формы заявления о внесении изменений в разрешение на переработку товаров вне таможенной территории, формы отказа таможенного органа во внесении изменений в разрешение на переработку товаров вне таможенной территории, формы разрешения на замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами.