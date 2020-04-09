iPhone научили распознавать владельца в маске

Издание 9to5mac обнаружило способ добавить в настройки FaceID изображение лица человека в маске. Это особенно важно сейчас, когда многие люди используют защитные маски от возможного заражения коронавирусом.

Чтобы добавить в свой iPhone лицо в маске, необходимо выполнить следующие действия:

Зайти в "Настройки" - Face ID и код-пароль

Нажать кнопку "Сбросить Face ID"

Нажать кнопку "Настроить Face ID и отсканировать лицо с маской, сложив ее вертикально пополам, чтобы вторая половина лица оставалась открытой

Сделать два сканирования с маской, сложенной пополам

"Face ID предназначен для работы с видимыми глазами, носом и ртом, - говорится в заявлении Apple порталу Wall Street Journal. - Пользователи по-прежнему могут разблокировать свои устройства через код-пароль".

Редакция "РГ" заметила, что iPhone стал распознавать владельца в маске и без вышеперечисленных манипуляций с выходом iOS 13.4.1. Тем не менее, мы все же рекомендуем добавить лицо в маске способом, описанным выше.