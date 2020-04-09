Китай направил медицинские бригады в 10 стран мира

Китайские медики помогли своим коллегам из других стран укрепить и расширить возможности по предотвращению, контролю, диагностике эпидемии и лечению больных. Работа китайских медицинских бригад значительно укрепила уверенность в победе над эпидемией и получила единодушную поддержку и одобрение со стороны правительств и народов соответствующих стран.

"Мы никогда никому не "экспортировали" китайскую модель и никогда не требовали "копировать китайский опыт", - подчеркнул Чжао Лицзянь. Китай, по его словам, готов объединять силы всех сторон и делиться важным противоэпидемическим опытом с разными странами, эффективно проводить совместную профилактику и совместный контроль над эпидемией, а также активно поддерживать работу Всемирной организации сотрудничества (ВОЗ) и других международных организаций, в решительной борьбе с распространением эпидемии во всем мире.