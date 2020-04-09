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09.04.2020 11:52
Рубрика: Власть

Косачев: США рассматривают свои взносы в организации как оплату неких услуг

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Накануне Дональд Трамп допустил приостановку финансирования Всемирной организации здравоохранения - "на протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $58 млн в год, но все действия организации всегда были на руку Китаю". Правда, тут же уточнил, что это еще не решение, а только возможность.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Теперь последовало и официальное подтверждение именно решения: в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео заявил, что США пересматривают объемы финансирования ВОЗ, поскольку организация не добилась "того, чего должна была" в вопросе борьбы с коронавирусом.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Трамп обвинил ВОЗ в распространении коронавируса в США

Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку? В свое время Трамп предъявил претензии целому ряду стран - членов ООН за то, что те "не так" голосуют на Генассамблее, пригрозив отказать им в экономической помощи. Не финансируется ЮНЕСКО. А недавно американский лидер накинулся на международный уголовный суд в Гааге за то, что тот посмел раскритиковать действия США в Афганистане. И вот теперь досталось и ВОЗ.

Очевидно, что Вашингтон рассматривает свои взносы в международные организации не как действия в общем интересе, а как оплату неких услуг. И если эти структуры не занимают проамериканскую позицию, то смысла платить нет.

Курс США на "самозоляцию" был очевиден и ранее, без пандемии из-за коронавируса, однако тут, конечно же, наложилось развитие ситуации в самой Америке на фоне реалий выборного года. Трампу понадобился "козел отпущения", некий внешний виновник нынешних американских проблем, и на эту роль он "назначил" авторитетную международную организацию.

Подозреваю, что это только начало, а ВОЗ - это только промежуточная мишень. Американская политическая атака на КНР по итогам пандемии коронавируса готовится с разных углов и состоится при любой погоде.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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