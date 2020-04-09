Закон Краснодарского края от 9 апреля 2020 года № 4269-КЗ "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 9 апреля 2020 года

Настоящий Закон устанавливает в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата).

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, место жительства (пребывания) которых находится на территории Краснодарского края.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан:

1) ребенок которых находится на полном государственном обеспечении;

2) лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах в отношении ребенка, на которого они обратились за назначением ежемесячной выплаты.

3. Действие части 2 настоящей статьи распространяется на ребенка, в отношении которого рассматривается вопрос о праве на ежемесячную выплату.

4. Пособия, выплаты и иные меры социальной поддержки, назначенные в связи с рождением и воспитанием детей в соответствии с законодательством Краснодарского края, сохраняются в полном объеме.

Статья 2. Право на ежемесячную выплату

1. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, имеющего гражданство Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Краснодарском крае в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

2. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка.

3. Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, независимо от других мер социальной поддержки, которыми они пользуются по иным основаниям.

Статья 3. Размер ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Краснодарском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, в соответствии с Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае".

Статья 4. Информационное обеспечение предоставления ежемесячной выплаты

Информация о предоставлении ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5. Финансовое обеспечение

Финансирование расходов на предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется за счет средств бюджета Краснодарского края.

Статья 6. Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты

Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты определяются нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края в соответствии с основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







