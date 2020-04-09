Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.04.2020,  
11:13
Текст:  Николай Грищенко

Крепкий и надежный: NI высоко оценил пулемет Калашникова

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск"

Разработанный в начал 1960-х конструктором Михаилом Калашниковым пулемет ПК вызывает неподдельное уважение в США. Секрет успеха оружия, которое до сих пор используют во многих странах мира, заключается в феноменальной надежности пулемета.

Как отметил автор журнала The National Interest Калеб Ларсон, пулемет Калашникова является не только крепким и надежным, но и относительно легким - вес ПК с сошками составляет около 20 фунтов (примерно 9 килограммов).

Другим достоинством является использование боеприпаса калибром 7.62x54 мм , разработанного еще в 1891 году. Конструктивные особенности пулемета и патрона обеспечивают ПК высокие показатели кучности при стрельбе и низкую отдачу.

В 1969 году был представлен модернизированный ПКМ, который стал еще на 2,5 кг легче. Этот пулемет до сих пор используется Вооруженными силами России.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / wikimedia.org
Престижный истребитель: за что ценили МиГ-25 08.04.2020
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск" 07.04.2020
Один из самых мощных в мире 9-мм патронов разработали в России 06.04.2020
пулеметы
Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org
COVID-19 обнаружен на французском авианосце в Атлантике 08.04.2020
Убийца вертолетов: легендарный ДШК продолжает службу в армии Вьетнама 27.03.2020
Видео: ручной пулемет Калашникова испытали безостановочной стрельбой 25.03.2020