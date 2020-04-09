Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 9 апреля 2020 года № 42-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в пункт 19 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг) следующие изменения:

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова "между населенными пунктами Кемеровской области - Кузбасса, а также" исключить.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







