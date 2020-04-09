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9 апреля 2020 г.

Постановление правительства Магаданской области от 7 апреля 2020 года № 247-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункты 1-3 в следующей редакции:

"1. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области до истечения 14 календарных дней со дня их въезда на территорию Российской Федерации:

1) имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области - находиться в изоляции в домашних условиях до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

2) не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области - находиться в изоляции в условиях обсерватора до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области и находящимся на территории Российской Федерации не менее 14 календарных дней со дня прибытия:

1) имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области - соблюдать режим самоизоляции, установленный п. 9 настоящего постановления;

2) не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области - находиться в изоляции в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области (за исключением лиц, указанных в п. 3 настоящего постановления).

3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Магаданскую область в помещениях, предоставляемых работодателем.

Работодателям обеспечить условия соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Магаданскую область лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности.".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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