Магазины в США начали предоставлять приоритетный проход врачам

Супермаркеты в США из-за пандемии коронавируса меняют свою политику в отношении покупателей и предоставляют приоритет тем, кто находится на переднем крае борьбы COVID-2019.

Как сообщает издание The Hill, американская сеть гипермаркетов в середине текущей недели объявила о предоставлении преимущества медицинским работникам, сотрудникам полиции и пожарным при осуществлении покупок этой категорией покупателей.

"Сотрудникам системы здравоохранения и экстренных служб при предоставлении удостоверения разрешено перемещаться в начало очереди на вход в магазины", - объявила ведущая компания США, располагающая на территории Америки сетью мелкооптовых торговых точек. Кроме того, врачам, докторам и медсестрам предоставляются специальные скидки на ряд товаров на период пандемии коронавируса.

Напомним, что с началом быстрого распространения инфекционного заболевания многие американские супермаркеты столкнулись с наплывом покупателей, в результате чего возникли беспрецедентные для США очереди на вход в магазины и к кассам.