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09.04.2020 11:54
Рубрика: Экономика

Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах с информацией о коронавирусе

Текст: Светлана Ментюкова

С четверга 9 апреля Министерство здравоохранения РФ запустило чат-боты в WhatsApp и ICQ New для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении подчеркивается, что это бесплатные сервисы, а в самих чатах собрана точная, достоверная и актуальная информация по COVID-19.

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"Чат-боты Минздрава позволят гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Они предоставляют информацию по таким темам, как методы диагностики и профилактики коронавируса, актуальные данные о распространении пандемии, рекомендации по пребыванию дома и самые часто встречающиеся мифы о COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также особо отметили, что сервисом могут воспользоваться медицинские работники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов. В экстренных случаях, рекомендуют в Министерстве, можно связаться с экспертом по единому номеру горячей линии для получения консультации.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава России в WhatsApp, сохраните номер +7 495 624-01-68 в контактах своего телефона, а затем отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации, или просто перейдите по ссылке https://wa.me/74956240168.

Как сообщалось ранее, в конце марта Всемирная Организация Здравоохранения запустила свой чат-бот в WhatsApp для широкого информирования населения по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава России в ICQ New необходимо ввести в поиске @minzdravbot. В ICQ New также работает @covidbot, который отвечает на основные вопросы, связанные с инфекцией, и помогает определить, находится ли человек в группе риска.

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