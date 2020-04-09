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9 апреля 2020 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 9 апреля 2020 года № 168-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук) следующие изменения:

в пункте 7 указа:

абзац второй подпункта 7.1 изложить в новой редакции:

"при въезде на территорию Оренбургской области заполнять анкету, указывая сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона, знакомиться с настоящим указом;";

подпункт 7.2 изложить в новой редакции:

"7.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, прибывшими на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, незамедлительно информировать орган местного самоуправления и своих работодателей об их прибытии и обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. При появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.";

в подпункте 7.8:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"обеспечить выявление работников, к которым прибыли лица из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации;";

абзац второй изложить в новой редакции:

"не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 7.1-7.3;";

подпункт 7.17 дополнить новыми абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

"обеспечить выявление лиц, прибывших на территорию муниципальных образований Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации;

информировать работодателей о фактах прибытия к работникам лиц, указанных в подпункте 7.1, с целью недопущения указанных работников на рабочее место и (или) территорию организации;

выяснять потребность в социальных услугах лиц, указанных в подпунктах 7.1-7.3, в связи с самоизоляцией;".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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