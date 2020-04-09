От коронавируса умер актер фильмов Копполы и Тарантино Аллен Гарфилд

Американский актер Аллен Гарфилд умер от нового коронавируса в возрасте восьмидесяти лет во вторник в госпитале в Калифорнии.
Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от сестры артиста.
Гарфилд родился в 1939 году в Ньюарке. На экранах - с конца шестидесятых: "Отряд "Стиляги", "Бананы" Аллена, "Разговор" и "Клуб Коттон" Копполы, "Кандидат" с Редфордом, "Дымок из ствола", "Нэшвилл" Олтмана, "День рождения моего лучшего друга" Тарантино, "Девятые врата" Полански, "Дестини включает радио" - всего порядка 120 проектов.
Allen Garfield— Vincent (@VincentSchmitz) April 8, 2020
1939 – 2020
"The Conversation" (1974)
"Nashville" (1975)
"Beverly Hills Cop II" (1987)
"The Ninth Gate" (1999) pic.twitter.com/US3JEdPTnV