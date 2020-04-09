Отчет Мишустина в Госдуме перенесен

Отчет правительства в Госдуме, который должен был представить глава кабмина Михаил Мишустин, перенесен с 15 апреля на более поздний срок - возможно, он состоится в июле. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты.

Он напомнил, что такие ежегодные отчеты - эта конституционная норма. И думский регламент определяет рассмотрение отчета в течение весенней сессии.

"Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, - сказал Володин. -У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить. Возможно, это будет июль".

По словам спикера, депутаты получили возможность обсудить с главой правительства актуальные и важные темы - в первую очередь в связи с пандемией коронавируса. Все фракции завершили совещания с правительством, которые традиционно проходят накануне отчета кабмина. Дискуссия прошла в режиме видеоконференции.

До отчета планируется заслушать министров, которые имеют отношения к вопросам здравоохранения, социальной сферы, промышленности и экономики, рассказал также Володин. График правительственных часов планируется утвердить на одном из ближайших заседаний.

Депутатов волнует широкий спектр вопросов - в том числе рост цен на продукты. "До 500 процентов накрутки - это недопустимо, правильно бы, если бы ФАС взяла ситуацию на контроль, - заявил. Володин. - Исходя из ситуации на рынке, ажиотажного спроса некоторые просто обогащаются. Совесть должна быть!"