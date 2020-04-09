Постановление правительства Пермского края от 7 апреля 2020 года № 180-п "Об определении организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в Пермском крае"

На основании подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Пермского края постановляет:

1. Определить, что Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее -Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239) не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):

1.1. дошкольные образовательные организации и структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования, в части работников, обеспечивающих функционирование дежурных групп для детей работников, относящихся к категориям, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239;

1.2. общеобразовательные организации в части работников, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.3. профессиональные образовательные организации в части работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;

1.4. образовательные организации высшего образования в части работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ высшего образования;

1.5. образовательные организации дополнительного образования в части работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ дополнительного образования;

1.6. организации, подведомственные Министерству образования и науки Пермского края, по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

2.1. организовать образовательную деятельность в образовательных организациях, указанных в пунктах 1.2 - 1.5 настоящего постановления, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

2.2. установить перечень должностей работников, осуществляющих трудовую деятельность с соблюдением требования о домашней самоизоляции в режиме дистанционной работы;

2.3. обеспечить работникам, указанным в пунктах 1.2 - 1.6 настоящего постановления, условия для осуществления трудовой деятельности с соблюдением требования о домашней самоизоляции в режиме дистанционной работы;

2.4. обеспечить соблюдение в отношении работников, исполняющих трудовые обязанности, не связанные с деятельностью организации, которая не приостановлена, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 об установлении с 04 по 30 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры, спорта и туризма).

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Приложение к постановлению Правительства Пермского края от 07.04.2020 № 180-п

Перечень организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "Очерская спецшкола"

Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Краевой центр художественного образования "Росток"

Государственное учреждение дополнительного образования "Пермский краевой центр "Муравейник"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования"

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Пермского края"

Государственное бюджетное учреждение Пермского края "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи"

Государственное бюджетное учреждение "Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края"

Государственное бюджетное учреждение "Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе"

Государственное казенное учреждение Пермского края "Центр бухгалтерского учета и отчетности"







