Продюсер Лу Рида Хэл Уиллнер умер от коронавируса

Американский музыкальный, кино- и телепродюсер, актер, сценарист и композитор Хэл Уиллнер умер на 65-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке от осложнений, вызванных новых коронавирусом.

Об этом 7 апреля сообщила через соцсети подруга Уиллнера Пенни Аркад.

Известно, что Уиллнер слег в конце марта - о чем сам рассказал тогда в Twitter.

Хэл Уиллнер родился в Филадельфии 6 апреля 1956 года. Карьеру начал в семидесятые.

Среди величин, с которыми он работал, - Лу Рид, Марианна Фейтфулл (напомним, у нее недавно диагностировали коронавирус), Лори Андерсон, Уильям Берроуз и Аллен Гинзберг, Гэвин Фрайдей, Люсинда Уильямс.