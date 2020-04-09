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Продюсер Лу Рида Хэл Уиллнер умер от коронавируса

Новости
    09.04.2020, 12:29
Текст:   Олег Усков

Американский музыкальный, кино- и телепродюсер, актер, сценарист и композитор Хэл Уиллнер умер на 65-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке от осложнений, вызванных новых коронавирусом.

Об этом 7 апреля сообщила через соцсети подруга Уиллнера Пенни Аркад.

Известно, что Уиллнер слег в конце марта - о чем сам рассказал тогда в Twitter.

Хэл Уиллнер родился в Филадельфии 6 апреля 1956 года. Карьеру начал в семидесятые.

Среди величин, с которыми он работал, - Лу Рид, Марианна Фейтфулл (напомним, у нее недавно диагностировали коронавирус), Лори Андерсон, Уильям Берроуз и Аллен Гинзберг, Гэвин Фрайдей, Люсинда Уильямс.

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