Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара обнародовала видеокадры ударов артиллерии по расположению своих противников в районе Вади-эль-Раби.

Как сообщается, для уничтожения целей использовались минометы. По всей видимости, калибра 120 мм. При этом корректировка огня и его результативность осуществлялась с помощью дронов. Поражалась автомобильная техника, бронемашины, а также личный состав формирований, подчиняющихся Правительству национального согласия (ПНС). Некоторые мины довольно точно попадали в цели, другие же ложились на некотором удалении от них. При этом разлетающиеся осколки в любом случае должны были нанести объектам определенный ущерб.

Как уже неоднократно отмечалось многими военными экспертами, в настоящее время в ходе конфликта в Ливии противоборствующие стороны активно используют беспилотные летательные аппараты. При этом на стороне ПНС действуют переброшенные из Турции беспилотники Bayraktar TB2, а войска ЛНА прикрывают доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов Wing Loong II производства КНР. По некоторым данным, недавно Хафтару пришло новое подкрепление: из Иордании на борту Ил-76 прибыли шесть китайских БПЛА СН-4. Об их возможной поставке сообщалось в середине декабря прошлого года.

Эти аппараты закупили еще в 2016 году. Правда, вскоре иорданцы разочаровались в этом приобретении и отправили дроны на хранение. Потом было принято решение и вовсе избавиться от них. Это удивило авиационных специалистов, так как CH-4B достаточно интенсивно и успешно воевали в Ираке и Йемене. Масса таких беспилотников составляет 1 330 кг. Они способны транспортировать до 345 кг полезной нагрузки, в которую могут входить до 4 высокоточных ракет или бомб. Время непрерывного нахождения в воздухе достигает 30 часов.