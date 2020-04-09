Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.04.2020,  
13:57
Текст:  Алексей Моисеев

Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара обнародовала видеокадры ударов артиллерии по расположению своих противников в районе Вади-эль-Раби.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Как сообщается, для уничтожения целей использовались минометы. По всей видимости, калибра 120 мм. При этом корректировка огня и его результативность осуществлялась с помощью дронов. Поражалась автомобильная техника, бронемашины, а также личный состав формирований, подчиняющихся Правительству национального согласия (ПНС). Некоторые мины довольно точно попадали в цели, другие же ложились на некотором удалении от них. При этом разлетающиеся осколки в любом случае должны были нанести объектам определенный ущерб.

Как уже неоднократно отмечалось многими военными экспертами, в настоящее время в ходе конфликта в Ливии противоборствующие стороны активно используют беспилотные летательные аппараты. При этом на стороне ПНС действуют переброшенные из Турции беспилотники Bayraktar TB2, а войска ЛНА прикрывают доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов Wing Loong II производства КНР. По некоторым данным, недавно Хафтару пришло новое подкрепление: из Иордании на борту Ил-76 прибыли шесть китайских БПЛА СН-4. Об их возможной поставке сообщалось в середине декабря прошлого года.

Эти аппараты закупили еще в 2016 году. Правда, вскоре иорданцы разочаровались в этом приобретении и отправили дроны на хранение. Потом было принято решение и вовсе избавиться от них. Это удивило авиационных специалистов, так как CH-4B достаточно интенсивно и успешно воевали в Ираке и Йемене. Масса таких беспилотников составляет 1 330 кг. Они способны транспортировать до 345 кг полезной нагрузки, в которую могут входить до 4 высокоточных ракет или бомб. Время непрерывного нахождения в воздухе достигает 30 часов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Государственный архив Калининградской области
Конец цитадели: 75 лет назад советские войска взяли Кенигсберг 10:28
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации 07.04.2020
Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников 07.04.2020
беспилотники
Фото: Пресс-служба Северного флота
Модернизированные МиГ-31 поднимутся на максимальную высоту в Арктике 08.04.2020
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии 06.04.2020
Турецкие дроны сожгли машины снабжения сил Хафтара под Бени-Валидом 02.04.2020
артиллерия
В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире 07.04.2020
Арктические мотострелки провели масштабные учения с боевой стрельбой 30.03.2020