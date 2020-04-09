Липецкий облсовет утвердил новые выплаты на детей от трех до семи лет

Липецкий областной Совет депутатов провел внеочередную сессию, рассмотрев проект закона, который устанавливает в регионе новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно.

Новую меру поддержки смогут получить семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Липецкой области за второй квартал предыдущего года - это 9726 рублей.

Исходя из социально-экономического обоснования законопроекта, представленного в облсовет исполнительной властью, в эту категорию сегодня в регионе попадают около 13 тысяч детей. На каждого ребенка будут предоставляться ежемесячные выплаты в размере 4 920 рублей (из расчета 50 процентов от прожиточного минимума, установленного на детей во втором квартале 2019 года).

- Чтобы механизм предоставления этой социальной помощи заработал, нужен региональный закон, который устанавливает вид таких выплат и категорию получателей. Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали внеочередную сессию по этому вопросу, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Теперь семьи с детьми от трех до семи лет, имеющие небольшие доходы, могут получить ежемесячные выплаты, причем их насчитают, начиная с 1 января этого года. Выплата будет предоставляться независимо от иных мер социальной поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей.

По Указу Президента выплаты на детей от трех до семи лет необходимо начать выплачивать уже с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Размер, порядок и условия предоставления, а также порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для назначения этой меры социальной поддержки будет установлен правовым актом администрации области.

Финансирование ведется за счет федерального и областного бюджетов: в пропорции 72 на 28 процентов соответственно. Для этого дополнительно потребуется свыше 546 миллионов рублей из федеральной казны и еще 212 миллионов - из областного бюджета.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса сессия проходила без традиционного собрания депутатов. Народные избранники рассматривали законопроект заочно, документ был предварительно отправлен для ознакомления каждому депутату по электронной почте. Парламентарии могли направить свои вопросы и замечания. Сегодня парламентарии получили бюллетени для голосования. Представители фракции КПРФ отказались голосовать за социальный законопроект, ссылаясь на отсутствие технической возможности. Хотя в Распоряжении председателя облсовета депутатам предлагалась любая техническая помощь. 51 депутат, представленный законопроект поддержал.