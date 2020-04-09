Танки для парада Победы защитили от коронавируса

Танк Т-72 стал самым массовым по выпуску и самым продаваемым танком второй половины ХХ и начала ХХI века. Фото: Константин Завражин/ РГ

Тяжелая бронетехника, участвующая в параде Победы на Красной площади, имеет защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия - в том числе вирусов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- Это не какая-то специальная подготовка перед парадом или по случаю пандемии. Современные российские танки, боевые машины на их основе - например, БМПТ "Терминатор", - а также БМП, БТР и САУ штатно оснащаются защитой от оружия массового поражения, - рассказали военные.

Включается защита автоматически - после того, как датчики на броне фиксируют симптомы нападения: повышение радиоактивного фона, появление в атмосфере отравляющих веществ и т.д. Возможна и ручная активация.

В любом случае после включения защиты корпус бронетехники герметизируется, а внутри создается избыточное давление, не позволяющее частицам из окружающей среды попадать внутрь. Утечки - например, через ствол пушки, - компенсируются за счет подкачки воздуха извне через фильтры. В подобной "самоизоляции" экипаж танка может работать как минимум сутки. Автомность бронемашины ограничена запасом еды и воды.

Напомним, в параде Победы в Москве впервые примут участие модернизированные танки Т-90М "Прорыв". Также известно, что по Красной площади пройдут танки Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор". Эта техника прибыла на подмосковный полигон Алабино и участвует в репетициях.