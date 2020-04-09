Замначальника управления МВД Орехово-Зуево задержан за взятку

В Подмосковье задержан заместитель начальника межмуниципального управления МВД РФ "Орехово-Зуевское" за взятку от предпринимателя. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, бизнесмен заплатил полицейскому 100 тысяч рублей за то, чтобы на его предприятии не проводилась проверка.

В отношении замначальника проводится служебная проверка. Петрова сообщила, что по результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. "Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - подчеркнула она.

Операцию по задержанию полицейского провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с УСБ ГУ МВД России по Московской области.