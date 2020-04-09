В ЕАО все случаи заражения коронавирусом зафиксированы в одном селе

В Еврейской автономной области все шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в селе Амурзет.

Как сообщает оперативный штаб региона, накануне новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подтвердил диагноз еще трем жителям.

По словам и.о. заместителя председателя правительства автономии Валерия Жукова, пациенты были под постоянным наблюдением врачей, один из них находился в инфекционной больнице, двое других - дома на карантине. Сейчас все шестеро в изоляции в медучреждении.

Распространение инфекции было локализовано на раннем этапе в двух семьях.