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09.04.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники продали томичке торт вместо телефонов

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Томске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества после совершенной в интернете сделки. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 38-летняя местная жительница получила по почте торт вместо обещанных продавцом гаджетов.

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Объявление о продаже мобильных телефонов томичка нашла на одном из сайтов. Указанная цена в 12,5 тысячи рублей ее устроила, и женщина связалась с продавцом. Покупательница даже проявила осторожность и перевела вначале лишь часть суммы, 6,5 тысячи. Остальные деньги перечислила лишь после получения снимка с чеком об отправке товара.

Однако такая осторожность не уберегла покупательницу от мошенников. После получения уведомления о том, что товар прибыл в почтовое отделение, она получила посылку и там же вскрыла упаковку. Вместо мобильных устройств там оказалась коробка с тортом.

После обращения женщины в полиции возбудили уголовное дело. Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители советуют не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на "+7495" или "+7499". Также не стоит переводить незнакомцам деньги в качестве предоплаты и не сообщать продавцу номера карт, смс-коды, пароли и т.п.

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