Новосибирские застройщики открыли "Ростелеком Ключ"

Все больше новосибирских строительных компаний при подготовке многоквартирных домов к сдаче выбирают "Ростелеком Ключ" - комплексное решение для создания цифровой экосистемы дома. Для своевременного подключения этой платформы "Ростелеком" еще на стадии строительства прокладывает к объектам волоконно-оптические сети связи для монтажа необходимой инфраструктуры. В результате уже при заселении жильцы могут пользоваться услугами, которые делают повседневную жизнь комфортнее.

"Ростелеком Ключ" включает в себя несколько услуг, помогающих обустроить новосибирцам безопасный и удобный быт: "Умный шлагбаум", "Умный домофон", "Комплексное видеонаблюдение" и "Умные счетчики". Только за прошлый год возможности этой цифровой экосистемы оценили 4 тысячи домохозяйств региона, в планах до лета текущего года - обеспечить комплексным решением еще 3,5 тысячи семей.

"Ростелеком Ключ" объединяет интеллектуальные решения в одну систему, которой можно управлять из любого места, где есть интернет. Например, наш умный домофон разрешает открывать дверь в подъезд через приложение: хозяева видят гостя и принимают решение, пустить его или нет. С помощью сервиса генерируются временные коды доступа для курьеров или врачей, а также настраивается переадресация звонков с домофона на смартфоны членов семьи. Через приложение можно управлять шлагбаумами и воротами, а скоро появится возможность заезжать во двор с использованием радиометок на лобовом стекле автомобиля", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

В Новосибирске "Ростелеком" сейчас работает с такими компаниями как "Энергомонтаж", "ВИРА-Строй", "КПД-Газстрой", ГК "ПСФ", ГК "Расцветай", ГК "Стрижи" и другими крупными игроками на строительном рынке. Как говорит представитель МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик", сервисы "Ростелекома" уже зарекомендовали себя на объектах компании.

"Мы продуктивно взаимодействуем с "Ростелекомом" в части установки видеодомофонов, диспетчеризации лифтов, проведения интернета и телевидения. В ЖК "Весенний" эти услуги уже работают в жилых домах, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Важно, что компания предлагает комплексные решения, а проекты формируются под конкретные объекты с максимально продуманной реализацией", - сказал Алексей Жирнов, заместитель директора по инженерным коммуникациям ООО МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик".

Все популярнее у жильцов новостроек становится услуга по комплексному видеонаблюдению: камеры в режиме онлайн позволяют следить за происходящим на парковке, на территории дома, на детских площадках. При этом видео можно пересмотреть в архиве, срок хранения записей составляет от 7 до 60 дней.

Еще один сервис, который входит в комплекс "Ростелеком Ключ", отвечает за удаленный сбор и передачу показаний приборов учета воды, электроэнергии и тепла. Телеметрия позволяет жильцам не тратить время на проверку и запись данных, а управляющей компании дает возможность оценивать прозрачность и точность расчетов, чтобы не нести дополнительные расходы из-за недобросовестных плательщиков.

Мобильное приложение "Ростелеком Ключ" доступно на смартфонах и планшетах на Android версии 5.0 и выше, а также на устройствах Apple c iOS 11.0 и новее. Скачать приложение можно в официальных магазинах Google Play или App Store. Настроить сервис после заключения договора можно также в личном кабинете на сайте key.rt.ru.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"